造勢被市議員酸同溫層取暖 吳秉叡：號召並不容易

吳秉叡在支持者簇擁下走進後援會春酒會場。（記者陳心瑜攝）

2018-03-11 21:12

〔記者陳心瑜／新北報導〕立委吳秉叡爭取民進黨提名角逐新北市長，今晚在五股的新北工商展覽館舉辦「秉友會新春團拜活動」，除了力挺子弟兵的前行政院長蘇貞昌到場力挺，同黨更有跨派系的34位立委、1位無黨籍立委出席，還有18立委預錄影片支持。黨團總召柯建銘更說，吳秉叡有地方、中央的行政經驗，「絕對是民進黨戰鬥力十足的戰將」。

外傳民進黨內有意參選新北市長的中生代民調不見起色，基層希望勸進蘇貞昌；對此，吳秉叡活動前受訪時表示，「他（指蘇貞昌）全力在支持我」，還指稱稍後蘇貞昌會帶領全場喊口號，也會全力支持他。

至於有部分新北市議員「酸」吳秉叡辦後援會造勢活動是在「同溫層」取暖，吳秉叡表示，每個人都可以有自己的看法，但是一個團體要號召這麼多人並不容易，這是辛苦組織基層的結果。

至於若成功代表民進黨出征新北，會不會擔心沒辦法發揮母雞帶小雞效應？吳秉叡表示，目前就是希望他的人、想法和政見，都能夠讓新北市民看到，拉高支持度，這樣黨中央徵召，自然比較沒有壓力。

吳秉叡也表示，國民黨的人選將會在3月25日出現，也希望民進黨的人選能在4月初或是4月中以前能夠定案。吳秉叡也預告3月19日將會推出競選廣告，向新北市民報告他的政見。