綠營誰選竹山鎮長？ 黃丹怡、張志銘籲黨速決

民進黨南投縣議員張志銘（前排左三），積極爭取竹山鎮長黨內提名。（記者劉濱銓攝）

2018-03-11 17:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕年底就是五合一選舉，民進黨南投縣黨部在竹山鎮長人選還喬不定！由於現任黨籍鎮長黃丹怡仍有官司纏身，是否會被起訴還未定，黨籍縣議員張志銘則是動作頻頻，其因助理費案已獲不起訴，有助爭取竹山鎮長提名，近期2人勤跑基層，並拋出建設竹山議題，惟國民黨竹山鎮長人選即將公布，黃、張都呼籲縣黨部、選對會盡速處理人選，避免時間流逝，造成國民黨漁翁得利。

對此，民進黨南投縣黨部表示，黃丹怡在未遭檢調搜索前，鎮長人選當然是現任優先，不過因檢調還在查，在案件塵埃落定前，選對會還須謹慎以對，現階段會以南投縣長勝選的前提下，尋求鎮長最佳人選，預計本月就會開會研商。

黃丹怡今出席小英之友會表示，目前除替黨籍南投縣長參選人洪國浩拉票，也要替自己的選情助勢，面對連任之路充滿變數，則向縣黨部喊話，她說，鎮長人選懸而未決，現任者當然不會放棄，希望縣黨部儘速決定，不要任由時間流逝，避免發生漁翁得利的情況。

張志銘則表示，黃丹怡因官司纏身，導致選對會提名未明，希望縣黨部能尋求對策，看是以徵召方式，或是他與黃再做協調，希望能推出最強的人選；近期他則是構思「竹山、菲律賓節」，在接待菲律賓馬尼拉區長時，商討結合竹山鎮的菲律賓新住民，盼利用節慶營造菲國氛圍，促進交流與觀光商機。