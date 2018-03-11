主席萬歲萬萬歲！ 命理師：「習皇帝」可稱帝到81歲

中國全國兩會重頭戲今（11日）天登場，修憲刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，習近平的國家主席任期可至2023年後。（資料照，本報合成圖）

2018-03-11 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆全國人大會議在今天下午3時舉行，會中憲法修正案高票通過，確定刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，國家主席習近平也將正式「登基」成為「習皇帝」。香港命理學家丘智偉表示，習近平正行大運，未來10年如日中天；台灣命理師江柏樂則預測，習近平可能統治到81歲（2034年）。

根據香港《蘋果日報》報導，丘智偉表示，1953年6月15日出生、現年64歲的習近平八字屬「火炎土燥」，要用「金水」才能行運，而他在63歲到73歲這10年當中，正在走「金水運」，因此運勢會如日中天。但習近平73歲走完大運後，身體會漸漸變差，其中心臟、血管及眼睛容易發生問題，「權力大減、運勢變差」。

丘智偉也指出，習近平因「眉淡」、顴骨有「破顴紋」，如此一來容易出現反骨的手下。江柏樂則表示，習近平的面相很好，61歲到75歲的運勢很強，統治中國可達10年的時間，甚至可以統治到81歲。

江柏樂也同樣指出習近平「眉淡」的缺點，表示習做事心狠手辣，管你是不是兄弟、朋友，只要做錯事絕對不會看情份，讓身邊的人可說是「伴君人如伴虎」。