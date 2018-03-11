密集客廳會 高思博：府城褪色、日子越來越苦

2018-03-11 15:46

〔記者蔡文居／台南報導〕表態參選台南市長的行政院前政務委員高思博，繼日前掛出看板後，近來密集安排小型的鄉親客廳會，就在支持者家裡客廳或鄰近咖啡廳，闡述參選理念，全力爭取台南鄉親的支持。

高思博今天下午發出新聞稿指出，文學家葉石濤先生曾說：「台南是一個適合做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方。」但如今府城褪色，大家日子過得越來越苦。

高思博指出，要讓台南「好成家」，他提出三大主軸：1.產業再造又再生，就業更多又更好；2.顧老疼幼真安心，成家立業好生活；3.市政治理要過問，鄉親參與作夥來。

新聞稿指出，因為瞭解市政建設，不僅需要專家來協助提供專業意見，更需要謙卑地體會市民真實的想法與感受，才有可能解決市民的各種大小問題，提出建設鄉里的良方。於是，高思博這禮拜除了先邀集學者舉行多場專家諮詢會；另一頭則密集展開客廳會，在2至30人的小聚會中，聆聽鄉親們的意見。

高思博今天在東區凱旋路的一家咖啡廳進行客廳會，與會的鄉親有農民、工人，也有律師、醫生等，他們有人關心同性婚姻，也有人抨擊小孩找不到工作、房屋稅調高、巿區停車不方便等。

鄉親對於市政發展的意見，高思博表示，獲益良多，強調台南絕對不是「政黨」的台南，而是市民的台南。未來一定會仔細思考、做好規畫，要和鄉親一起打拼，讓台南重新成為鄉親們好立足、好生活的家園。