馬英九趴趴走！ 擬4月赴美演說

前總統馬英九又要出國了！擬下月赴美演講，已向總統府提出申請。（資料照）

2018-03-11 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九又要出國了！擬下月赴美演講，已向總統府提出申請。

據《蘋果》報導，史丹佛大學民主發展暨法治中心邀請前總統馬英九訪問，預計4月9日至13日出國赴美，馬英九辦公室表示，已向總統府提出申請，待總統府通過後，會主動對外說明，這將是馬英九卸任後第4次訪美。

馬英九曾在2013年與2015年獲邀以視訊的方式，在史丹佛大學演講，並接受學生提問。