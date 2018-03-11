動支7990萬簽下4年租約 海洋委員會將進駐高雄軟體科技園區

行政院將於高雄市設立海洋委員會籌備處，圖為高雄港。（資料照）

2018-03-11 15:12

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院將在今年4月設立二級機關「海洋委員會」，海洋委員會以及所屬的海洋保育署、海洋研究院籌備處都將落腳高雄，成為第一個進駐高雄的中央部會，政府資深官員今天透露，海洋委員會已確定設在高雄軟體園區內的鴻海軟體研發大樓內，並已與業主簽下4年期的辦公大樓租約，4年的租金為7990萬元。

至於未來是否要設立自有辦公大樓，還是持續以租賃方式承租？官員表示，這部分要由決策高層來決定，若是設在高雄的中央二級、三級機關日後更多的話，從長期成本考量，就有可能要購置政府財產的辦公大樓。

政府資深官員今天說，海洋委員會為二級機關，下設海巡署、海洋保育署以及海洋研究院等三級機關，除了海巡署仍在台北現址辦公之外，包括海洋委員會會本部、海洋保育署以及海洋研究院等等，都會正式進駐高雄，並且採取合署辦公模式，集中作業。

他表示，經過幕僚小組多方尋覓適合的辦公處所進行評估之後，海洋委員會的會址已經確定，落腳在高雄軟體科技園區內的鴻海軟體研發大樓，海洋委員會及海洋保育署、海洋研究院（籌備處）所需的辦公空間，約需3個樓層，經過相關作業的洽談後，已經與業主簽下自今年2月起，至2021年年底，為期4年的租約，目前正在進行辦公空間及設施裝修的施工作業中。