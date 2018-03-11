宜蘭縣府科室調整明上路 植樹節成立樹木景觀科

宜蘭縣府科室調整明上路。（記者簡惠茹攝）

2018-03-11 14:54

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府組織調整明天上路，工務處、農業處科室新增兩科室，水土保持科從農業處移往工業樹，其中樹木景觀科更選在植樹節這天成立，農業處長游憲廷說，樹木景觀科第一項任務就是移植黑板樹，未來更要選擇更適合宜蘭縣種植的樹種。

明天是植樹節，農業處樹木景觀科更在明天正式成立，農業處長游憲廷說，樹木景觀科主要的業務，就是把宜蘭縣的所有樹木做統一的權責管理，包含選樹種到修剪，更要培訓修剪的人員，做統一規範，除了讓樹木長得更好，更要選擇適合宜蘭的樹種，並降低颱風天災後樹木的損害。

游憲廷說，樹木景觀科成立後第一個任務，就是移植宜蘭運動公園和羅東運動公園內的黑板樹，黑板樹屬於外來種，經濟價值不高，淺根開的花又臭，颱風過後枝條也容易掉落，會先尋找樹木銀行移植，再選擇其他樹種種植。

工務處內明天開始則增設水利工程科、水利行政科和水土保持科，工務處長陳春錦表示，水利科的業務本來就相當龐雜，管理的範圍大，中央的局處分工則分為規劃工程和管理面，地方政府如果也能呼應中央單位，將能更有效率執行業務。

「分為兩科室，做好水資源管理業務。」陳春錦說，而且目前從易淹水地區的治理到中央前瞻計畫，有很多的水利工程案，水利科業務量越來越龐大，需要更多人員和專業分工，因此將水利科分為水利行政科與水利工程科。

濕地業務員本屬於農業處，經過這次組織調整挪到工務處水利行政科下，陳春錦說，治水是從山上到海邊一脈相通的，濕地也是防洪治水的一環，未來治水更要結合上游、中下游到海岸線，因此分科勢在必行。

除了農業處和工業處科室調整，縣府表示，秘書處也將增設採購科、裁撤工商旅遊處的產業發展科，民政處合併兵役徵集科及兵役勤務科為兵役科。