世界台商總會聯席會美國舉行 張光瑤盼與台商打造經濟新局

張光瑤在世界台商總會聯席會開幕式，邀請全球台商造訪台中，並期盼踴躍回台投資。（台中市政府提供）

2018-03-11 14:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市副市長張光瑤美國時間10日出席「世界台灣商會聯合總會第24屆第2次理監事聯席會」開幕式，張光瑤期盼與世界各地台商合作，謀求發展商機、拓展國際市場，也希望台商踴躍回台投資，共同打造經濟新局。

台中市政府說，世界台灣商會聯合總會理監事聯席會開幕式，吸引來自世界各地台商會、青商會代表及國內外貴賓約700人參加，場面盛大。

張光瑤致詞表示，台灣是貿易導向的國家，對外貿易是發展經濟的命脈，而世界台商會即扮演穿針引線的重要角色，能有效作為鏈結台商與各界的平台，進而協助拓展全球商業網絡、排除投資障礙、增進我國外貿實力，更是政府發展經濟的重要夥伴。

他也說，亞洲台灣商會聯合會過去2年皆在台中舉辦年會，與中部地區產官學研各界進行交流，去年共吸引來自15個國家地區、850人與會，創下歷年與會人數新高。亞洲台商會今年仍選擇在台中舉辦，市府將全力支持，期待促成更多的合作契機，拓展全球商機。

張光瑤也邀請全球台商造訪台中，期盼踴躍回台投資，鼓勵世界台商擔任國內企業與海外市場的橋樑，共同打造經濟新局。