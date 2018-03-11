核二廠重啟 黃國昌批民進黨政府「倒退嚕」

2018-03-11 14:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕311廢核大遊行今天下午2點從凱道出發，立委黃國昌今天也到場聲援，明確表達時代力量反對重啟核二的立場，同時痛批民進黨政府在核電議題上是倒著走。

311廢核大遊行中午在凱達格蘭大道登場，今年共有逾2000人上街要求廢止核四，面對核電代價。遊行訴求包括提出核廢三法具體立法時程與蘭嶼核廢料遷出機制；第二，儘速建立社會對話平台，讓全民討論核廢料何去何從，擬定核廢料處理的時程表。能源轉型方面，要求課徵能源稅，主張污染者付費、取消石化補貼，並且提升能源效率、電力管理，讓用電需求負成長；核電廢止及除役方面，要求核一、核二提前除役，以及盡速廢止核四，提出轉賣拆除評估方案，廠區後續規劃應擬訂民眾參與機制，交由當地居民討論決定

黃國昌表示，重啟核二明顯是退步作為，非核家園目標確立後，確實需要時間前進，但政府應該往前進，而不是往後退；他指出，核二被評為全球最危險的核電廠之一步是沒有原因，因為其位於地震火山帶，且廠齡老舊，過去一兩年不斷發生爆炸、核輻射洩漏事故，社會對於核二廠的安全管理和台電的管理能力已抱有高度質疑，他希望執政黨不要忘記當初和公民社會團體共同邁向非核家園的理念。

鹽寮反核自救會會長吳文樟表示，民進黨說2025非核家園，但日前政府同意核二廠商轉，讓居民擔心核四是否也會跟著商轉，核四廠雖然封存，但卻還有500多人在廠內工作，隨時準備發電，他呼籲蔡政府不要受擁核者的煽動，核四廠老早就應該拆除，政府應立即辦說明會讓民眾了解核四停建的後續情況。

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