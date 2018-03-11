黨產會：救國團歷任主任到國民黨中央專案報告

救國團。（救國團提供）

2018-03-11 13:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團多次主張非國民黨的附隨組織，但黨產會調查發現，救國團過去長年至國民黨中央做專案報告，歷任主任蔣經國、潘振球、李鍾桂皆曾有過，潘振球更感謝國民黨中央領導救國團，讓青年工作得以順利推展。

據黨產會調查，救國團主任有到國民黨中央報告的義務，蔣經國在1957年8月在國民黨中常會報告救國團業務，蔣介石當場指示「救國團為黨內重要青運機構，今後對重要工作的策劃與執行，均應先呈報中央，接受黨的領導」。

1984年2月13日，潘振球至黨中央進行「團結青年、反共救國」專案報告，講述青年活動的現況與展望，揭露救國團活動不是單純娛樂性質，是要培養青年戰鬥精神，進行反共愛國教育。

潘自豪地說，「全世界迄今沒有像我們中華民國，這樣用國家社會的綜合力量，有計畫地、全面地舉辦既符合青年需要，又配合國家政策目標的青年活動，在此要特別感謝黨中央領導、各級政府支持、社會各界的指導和協助」。

「一個月內2次提出報告！」黨產會委員表示，同年3月7日，潘振球再度赴國民黨中央報告，說明推展社會青年服務情形，更在台灣經濟發展時代，不忘對50萬工廠青年灌輸愛國教育。

據會議記錄，潘振球在會中提及，救國團在輔導青年方面一直承擔重要任務，除以學校青年為對象，更擴及社會青年，在團結青年方面，每年冬令及暑期青年活動都有上百萬青年參加，形成澎拜的青年大結合。

即便救國團登記為社團法人後，前主任李鍾桂也在1991年9月18日，於國民黨中央委員會進行工作報告，此一「超越自我、迎向朝陽」為題的報告，事後更被國民黨列為「從政幹部對執行黨的政策報告」，收錄在「中國國民黨八十年工作記實」一書。

民進黨立委賴瑞隆強調，救國團不僅有黨職併公職紀錄，救國團主任還去黨中央工作報告，蔣介石也認定救國團是黨的青運組織，李鍾桂則是蔣派去接主任，所有證據都指向國民黨領導救國團，藉著服務青年名義，進行黨國洗腦教育。