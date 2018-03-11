桃園神社慶80週年 拔菜總部控媚日 市府：單純慶祝活動

桃園市政府今天舉行「張燈結彩春櫻祭」，邀小朋友來表演舞蹈。（記者陳昀攝）

2018-03-11 12:00

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府今天在桃園忠烈祠暨神社文化園區舉辦「張燈結彩春櫻祭」，慶祝桃園神社興建80週年。「全民拔菜總部」與中華統一促進黨捍衛隊上午集結近30人到現場抗議，痛斥桃園市政府對蔣公陵寢遭潑漆噤聲，卻大肆慶祝紀念日本神社，是「媚日賣台」。

對此，舉辦活動的桃園市政府民政局否認說，台灣光復後，桃園神社早已去除日本殖民色彩，這就是單純的慶祝活動。

抗議團體領隊中華統一促進黨捍衛隊長李承龍還強調，「我們只拜台灣的先烈，不拜日本的！」「鄭文燦下台！」全民拔菜總部總司令盧朝財說，潑漆事件發生在桃園慈湖，市長鄭文燦當時噤聲說自己不是名嘴，過沒多久卻張燈結綵大肆慶祝日本建築，簡直是羞辱堂堂正正的中國人、台灣人，不能接受桃園市政府重視日本文化，卻放任已故國家領袖被羞辱，也不允許台灣政府如此「媚日賣台」。

桃園市政府民政局副局長鄭詩鈿說，桃園神社在日本戰敗、台灣光復後，已轉型為台灣忠烈祠，已去除日本殖民色彩，市府也會在春、秋兩季辦理活動。

他說，目前供奉的烈士有329黃花崗烈士、8年抗戰、海南島起義與823戰役等時期的革命先烈，近年增加因公殉職的警消及民眾等，目前共277位先烈。