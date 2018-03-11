吳志中：台灣與美日攜手 維護印太區域穩定

台灣智庫11日舉辦「印太戰略下之台灣機會」國際論壇，外交部次長吳志中（中）應邀致詞。（記者張嘉明攝）

2018-03-11 11:50

﹝呂伊萱∕台北報導﹞美日主導印度太平洋戰略，台灣位處區域之中，外交部次長吳志中今天出席研討會時表示，台灣樂見美日以民主為價值基礎，保衛區域自由與開放，台灣「已做好準備」扮演更積極角色，與理念相近國家發展戰略夥伴關係。

台灣智庫今天舉辦「印太戰略下的台灣機會」研討會，邀請多位美日退役將領與學者專家與會，就區域安全及台灣角色進行廣泛的交流對話。

吳志中出席致詞表示，區域情勢因中國頻繁的軍事擴張與北韓核武計畫緊張，增加不穩定性，因此台灣樂見美日推動印太願景，以民主價值為根基，保衛區域自由、開放的共同成果。

吳志中強調，為達成這個願景，區域內的民主國家必須承擔更多責任，包括台灣在內，台灣需要扮演更積極角色，與美日攜手合作，維護區域和平及穩定。

吳志中細數台灣與美國及日本近年來的關係突破，台美關係包括國會通過台灣旅行法、美國對台軍售、大規模訪團出席「選擇美國」投資峰會，並透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），在婦女賦權、公衛醫療及人道救援等非傳統安全領域合作交流。台日關係亦有對口正名、日本現任官員訪台與關務、文化等合作文件簽署。

吳志中重申，台美日三方共同努力，讓彼此成為印太地區最值得長期合作與信賴的夥伴，台灣深信只要堅守民主、法治及自由市場等價值，就能維護國際秩序，促進區域和平及繁榮。而台灣身為印太區域的自由民主國家，「已做好準備」展現為區域和平穩定貢獻的能力和意願，與理念相近國家發展戰略夥伴關係。