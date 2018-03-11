抵抗中國侵略 台聯籲增國防預算、恢復徵兵

2018-03-11 11:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國軍費連年成長，2018年度國防預算高達1兆1070億元人民幣（約新台幣5兆1839億元），增幅8.1％，為台灣2018年的國防預算3278億元的16倍。對此，台聯今召開記者會，呼籲政府大幅增加國防預算，至少達GDP的3%，並取消全募兵制，恢復徵兵制，才能抵抗中國侵略。

台聯前立委賴振昌指出，中國軍費連年大幅成長，從2014年的8082億元人民幣、2015年8869億元人民幣、2016年的9546億元人民幣、2017年破兆元大關1兆444億元人民幣、到2018年達到1兆1070億人民幣，僅次於美國為全球第二大軍事預算國。

賴振昌說，中國國家主席習近平掌握的權力越來越大，中國軍事能力又提升，勢將造成鄰國的安全危機。中國在國防戰略上，採取「往外擴張、快速換代」，以成為亞洲霸權為現階段目標，未來更要與美國在全球爭霸。2018年美國軍費也創下2011年以來的新高，主因就是來自中國的威脅。身為中國軍事威脅頭號目標的台灣，豈可不嚴肅面對。

賴振昌呼籲，政府必須積極增加國防預算，同時取消「全募兵制」，恢復「徵募兵並行制」，落實全民國防。前立委周倪安指出，現在我國在人事費上使用了國防預算的46%，增加的部分應該用在訓練、研發裝備武器及採購等。

台聯政策部主任陳嘉霖指出，中國軍費持續增長，也已引起周邊國家關注，日本已連續六年提高防衛預算，東南亞國家為了避免在南海競爭中遭到中國壓制，亦紛紛上調國防預算，如越南、印度等，反觀壓力最大的台灣卻顯得非常消極。