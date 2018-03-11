反年改人士不放過「吳音寧」 他點出原因…

北農3月8日開市，價格平穩。（資料照）

2018-03-11 11:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕北農爆發連休3日，導致價格下跌事件，自3月8日開市以來，價格都一直維持19元以上，且緩步上升，但網路上攻擊「吳音寧」的聲音從不停歇，溪州鄉長黃盛祿說，這些都來自不滿蔡英文年金改革的成員無的放矢，因為吳音寧是資政吳晟的女兒，吳晟長期以來主張年金改革，最早放棄18趴，被反年改人士視為「頭號戰敵」，而這些反年改人士都是台北市的軍公教投票主力，是柯文哲連任急欲拉攏的對象，「吳音寧」不除，這些人「投不下去」。

黃盛祿說，「溪州女兒」在台北市被「霸凌」，鄉親都非常不捨，今天吳音寧早已穩住菜價，從3月8日以來都維持在19元以上，且緩步上揚，為什麼還要攻擊她？

黃盛祿表示，攻擊他的人都是「反年改人士」，這些人都是台北市的投票主力，也是柯文哲連任急欲拉攏的對象，網路瘋傳「柯文哲想殺吳音寧穩住公教票」，消息絕非空穴來風。

他說，這件事先是特定媒體「見縫插針」，先提「神隱」，再提「價格崩盤」，問題是價格從沒有崩盤，吳音寧也一直在為農民做事，看吳音寧穩住了，這些人至今仍耿耿於懷，盡提吳音寧「靠爸族」、「文青何德何德坐擁高薪」、「又說看不懂報表」，這些反年改人士，「對人不對事」，想把「真正為台灣做事的人拉下來」，然後塞上「他們滿意的人選」，台灣社會會亂，就是這群，每天為自己私利，一天到晚找碴、獵巫的「要飯小丑人物」。