服務處遭恐嚇潑漆 王浩宇：堅持年改不妥協

服務處遭潑藍漆，王浩宇表示年金改革是對的，不會妥協。（圖由王浩宇提供）

2018-03-11 10:19

〔記者李容萍／桃園報導〕綠黨桃園市議員王浩宇位於桃園市中壢區福州路的服務處，今天凌晨3時20分遭潑藍漆，王浩宇已報案，並感謝大家的關心。中壢警分局已鎖定1名機車騎士曾於犯罪現場附近逗留排徊，趁深夜無人手持塑膠袋朝鐵捲門丟棄旋及跑步離開現場，將比對特徵後全力查辦。

王浩字上午表示，「過去這幾天，服務處不斷地接到自稱反年改人士的恐嚇電話、留言，揚言要到我的服務處潑漆，就在今天凌晨，他們真的來了。對於這樣的行為，我在此表達遺憾，但我也尊重他們表達意見的權利。」

王浩宇還說，「我要特別謝謝這個朋友，讓我更加的確定，我這幾年的堅持是對的，年金改革是對的。在未來，我期待我們的退休制度可以更公平，對於社會上每一個曾經為國家社會付出的人，包含勞工、私校教職員，都能有更好的照顧。未來，無論在哪個位置上，我都會堅持理念，讓我們的社會更公平跟正義。」

中壢警已鎖定1機車騎士

中壢警分局警方迅速到達現場，並調閱周邊監視器、訪查周邊店家及人士、由鑑識人員到場蒐證，並組成專案小組全力緝兇，已鎖定1名機車騎士曾於犯罪現場附近逗留排徊，手持塑膠袋朝門口丟棄旋及離開現場，將比對特徵後全力查辦，同時呼籲社會以理性方式表達意見 ，警方對任何不法皆會嚴緝不怠 。