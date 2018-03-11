北農年薪250萬聘吳音寧 議員爆她連財務報表都看不懂

徐世勳在臉書PO出去年質詢吳音寧的影片。（資料照）

2018-03-11 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕北農休市風波，引起各界關注，北農總經理吳音寧是否適任的問題備受討論，台北市議員徐世勳在臉書PO出去年質詢吳音寧的影片，過程中詢問吳音寧是否看得懂報表、如何領導北農？吳則不斷跳針回答：「我有認真在學習。」影片曝光後，在網路上瘋傳，更引起網友熱烈討論。

徐世勳說，他要求柯文哲在下一次北農董事會提出撤換吳音寧，很多人跑去問他吳音寧不適任的理由，他剪輯了過去部分質詢內容，讓大家自行評斷。他也忍不住直呼，用年薪250萬聘來的主管，卻不是專業人士？

影片中徐世勳詢問是否看得懂報表？吳音寧回答：「我有認真在學習，我來自產地，我對農業有很大的熱情，我也有學習的心，有自信可以把工作做好。」徐世勳說：「一個公司的總經理幾乎是管理整家公司的人，我們這個佔了45％公股的公司，是來給人家學習的嗎？您必須要展現出您的專業性！」徐世勳進一步說：「當然我知道您有在認真學習，但您要知道，上任3個月您還是要了解公司的營運狀態。」

另外，徐世勳在另一次質詢中，詢問吳音寧北農104年到105年的營收成長率，但吳音寧卻回答不出來，這讓徐世勳忍不住說：「年薪超過140萬以上到250萬，年薪包含了獎金，但要有經營管理的能力。」

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