台中市議員鄭功進拚連任 增設南區服務處

2018-03-10 19:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕方便服務台中市南區鄉親，並提升服務量能，市議員鄭功進於忠明南路旁增設南區服務處，今天（10日）舉行成立大會，除了輪椅族到場演義，立法院副院長蔡其昌、立委黃國書與何欣純等近千人上門道賀，預祝鄭功進順利連任。

從里長起家，深耕基層服務超過20年的鄭功進，每月服務量都破千，他不忍南區民眾往返東區陳情的舟車勞頓，並希望提升服務量能，在忠明南路旁增設南區服務處，今天由蔡其昌與市府秘書長黃景茂揭牌，近千民眾到場加油。

感謝鄭功進的協助，身障朋友組成的台中市輪椅舞蹈班「灰姑娘輪舞集」特別獻上專業演出，30多名全職保母準備象徵「包中」的包子、粽子，紅鷹計程車隊負責人楊鷹率隊致贈鳳梨、菜頭，希望鄭議員高票連任，繼續當基層朋友最堅實的後盾。

蔡其昌說，議員的特質就像一道菜，鄭功進就像平民美食「滷肉飯」，沒有華麗的賣相，卻絕對是「真材實料、歷久不衰」；黃國書說，鄭功進是他在議會時的好夥伴，這次民進黨初選民調，一定要讓認真服務的議員連任；何欣純則強調，大里和南區密不可分，很多建設都需要攜手合作，相信南區服務處的成立，更能提升服務量能。

鄭功進強調，「當選即承擔」只有認真完成每件服務，才不會辜負選民神聖的一票。南區正在轉骨，不論是柳川、綠川二期工程，或興大的水岸大學城計畫，都需要繼續努力，若順利連任，將從人本好生活、區域轉型及交通縫合三大區塊，繼續為基層打拚。