堅持郭瑤琪案司法不公 陳師孟：司法界還有很多恐龍

2018-03-10 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕交通部前部長郭瑤琪被控收受南仁湖集團賄賂，遭法院判刑8年定讞，檢察總長顏大和去年5月提起非常上訴，但最高法院審理後駁回。由於監委陳師孟曾指郭瑤琪案是司法不公，部分媒體因此指上訴駁回是「打臉陳師孟」，不過，陳師孟今天（10日）對此表示，台灣的司法界一直到今日仍有很多恐龍，這證明他過去所說的是正確的，不認為自己被打臉。

郭瑤琪被控11年前收受南仁湖集團賄賂，被法院判刑8年定讞，已於2014年入監服刑，顏大和認為，歷次判決對於收賄罪對價關係的認定不一，去年5月提起非常上訴，最高法院審理後認定郭瑤琪有收賄的不確定故意，無論是職務行為還是職權影響力協助廠商，都構成收賄罪，於本月8日駁回非常上訴。

由於監委陳師孟上任前曾宣誓鎖定陳水扁案、郭瑤琪案及馬英九案法官查辦，揚言將「三分打老虎、七分打恐龍」，調查「辦綠不辦藍」的司法官，並直指郭瑤琪案是司法不公。因此，在郭瑤琪案被駁回非常上訴後，部分媒體指陳師孟遭打臉。不過據《蘋果日報》報導，陳師孟今日對此表示，他不覺得被打臉，反而證明他過去對台灣司法的批判都是正確的，並直指台灣的司法界一直到21世紀的今天，裡面還有很多恐龍，這些法官是過去受到國民黨的教育或好處，認為沒人會動到他們，所以他們很囂張，繼續做恐龍，尤其他們這次的判決，更證明自己所說是正確的。

陳師孟指出，也有朋友對他說，別因藍媒攻擊而失志，因為藍媒對他發動這些攻擊，就是「因為講到了他們最丟臉的地方，也打到他們最痛的地方」，所以才會有反撲，陳師孟對此也表示認同，並說「對我而言，對我的反撲、打壓、批評，只是鼓勵我繼續做這些事情」，強調自己會繼續在崗位上做好應該做的事情。