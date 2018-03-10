脫黨選台南市長 ? 陳亭妃PO文自清要揪出幕後影武者

2018-03-10 18:24

首次上稿 17:11

更新時間 18:22（新增陳亭妃回應）

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選結束後，競選風波仍持續延燒，地方上近來謠傳，立委陳亭妃落敗後，將會脫黨參選年底的台南市長大選，而謠言越演越烈，迫使她不得不跳出來澄清。

陳亭妃今天（10日）在臉書貼文表示，到底是哪一個有心人在故意炒作「退黨參選」的新聞，究竟是國民黨還是黨內同志，拜託鄉親幫她找出幕後影武者。

據了解，這起謠言從初選結果公布的當天，就在LINE群組上迅速流傳，大膽預測陳亭妃將效法前台南市長許添財脫黨參選，而記者當天也詢問過類似問題，她則回應「我剛剛說得不夠清楚嗎？還是你們是替誰在問？」

面對外界不斷的傳言，陳亭妃今日也親自澄清，表示她已在結果出來的當天，就說大家要一起團結為台南打拚，隔天更向媒體強調，「脫黨參選」這4字從來不在她的字典裡，因為民進黨是栽培她的政黨，不可能脫黨，沒想到已經說得這麼清楚了，今天還有媒體用「有人說」來指涉她將脫黨參選，因此才會請大家找出這個「有人」，是國民黨的「有人」？還是黨內同志的「有人」？

行政院長賴清德今早到台南後壁參觀台灣國際蘭展，對於此事，他回應，相信每個人的素養和在民進黨內文化，最後都會以大局為重，攜手團結為年底選戰盡心盡力，他也相信陳亭妃，對她有信心。