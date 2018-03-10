蘇煥智、黃偉哲各拚北、南市長 昔日「師徒」互評選情

2018-03-10 16:39

〔記者楊金城／台南報導〕脫黨參選年底台北市長的前台南縣長蘇煥智今天參觀後壁台灣國際蘭展，曾擔任蘇煥智服務處副主任的立委黃偉哲如今贏得民進黨台南市長初選，昔日「師徒」將參選年底北市、南市市長，黃偉哲說，尊重蘇煥智的選擇、意願和判斷，但泛綠在台北市要分清楚誰是主要敵人？誰是次要敵人？整合，大家要努力，希望泛綠要團結，至於如何團結？跟誰整合？以民進黨來講，在北市有自己的候選人比較實在。

對蘇煥智脫離民進黨參選台北市長，行政院長賴清德則說，尊重，也祝福他。黃偉哲今上午11點多陪同賴清德看台灣蘭展，賴前腳走，蘇煥智在下午1點多抵達蘭展會場，和賴、黃都未碰面。

黃偉哲說，他在蘇煥智服務處服務過，4年前就有前台南市長許添財參選民進黨台北市長初選，現在又有前台南縣長蘇煥智參選台北市長，尊重蘇的選擇、意願和判斷，希望泛綠在台北要整合，而非互相扞格，自古有明訓，筷子一支折得斷，一把折不斷，還是希望泛綠要團結，怎麼團結法？跟誰整合？以現在民進黨來講，還是希望有自己的候選人會比較實在。

蘇煥智評黃偉哲，認為民進黨台南市長初選後難免有裂痕，他說，初選等於大選，打得非常慘烈，內部整合是大問題，但以民進黨過去傳統，會進行黨內整合，整合成功率多少，對選戰有點影響，但到什麼程度不知道。

蘇煥智說，民進黨對南二都好像穩操勝算，沒有很強對手，所以大家認為初選打完就當選，但要小心選民對直轄市的城鄉差距、台灣經濟困局、少子化高齡化等大環境問題的看法。

對前台聯立委許忠信有意參選年底台南市長，蘇煥智說，許忠信參選當然對選情會有影響，但要看許的戰力到什麼程度，提出的政策和方法能否迎合大家的心，這是許忠信要努力的地方。

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