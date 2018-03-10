陳亭妃會否脫黨參選？ 賴揆：對她有信心

2018-03-10 13:19

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨台南市長初選競爭激烈，造成黨內裂痕，行政院院長賴清德今天說，相信大家會以大局為重，合舟共濟，攜手團結為年底選戰盡心盡力。至於陳亭妃會不會脫黨參選？賴清德說，對她有信心。

賴清德今天回到台南市後壁區蘭花生技園區參觀台灣國際蘭展，贏得民進黨台南市長初選的黃偉哲亦步亦趨跟在賴清德旁邊，二人都受到遊客歡迎，爭相合照留念。

對初選造成的傷痛和裂痕，賴清德說，民進黨是個民主政黨，參選人每個人都很優秀，受過民主洗禮，初選過程雖然有激烈競爭，但相信每個人的素養和在民進黨內文化，最後會以大局為重，合舟共濟，攜手團結為年底選戰盡心盡力。也相信陳亭妃，對她有信心。

黃偉哲今天在新營、柳營等地車隊遊行拜票，感謝鄉親的支持，再陪賴清德看蘭展。初選落敗的立委葉宜津也到蘭展會場，黃偉哲苦等她，但未碰面握上手。

黃偉哲說，初選後的整合，將等大家情緒平復後，以打電話、在立法院自然互動方式釋出誠意，他沒那麼大和霸道，未來一定會向同志請益，聽意見和共同討論如何打選戰，也會拜訪黨內大老、前市長、前縣長請益，大家攜手向前。

落敗的前台南市副市長顏純左說，初選結束後，他傳簡訊跟賴清德感謝，賴清德打電話給他鼓勵說：「初選拿到第三名，也不錯了，辛苦」。顏純左說，他一定會支持黨提名的市長候選人。

相關影音