2018年全球女性領導人 總統蔡英文入選

美國專欄作家撰文提出「2018年值得關注的女性領導人」，其中特別點出我國總統蔡英文，作者更期許小英穩定施政，以平衡來自北京當局的壓力。（擷取自《費城詢問報》）

2018-03-10 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的國際婦女節剛過，美國專欄作家撰文評點2018年應關注的全球女性領導人，其中特別提及我國總統蔡英文，認為蔡英文必須穩健執政，「以平衡來自北京的壓力與美國對台的政策問題」。

由美國專欄作家魯賓（Trudy Rubin）撰寫，刊載於週四（8日）發行的《費城詢問報》的文章中，魯賓試著列出2018年全球值得關注的女性政治領導人，但發現人數實在太少，著實使人大感失望。

魯賓指出，全球315名國家領導人中，僅有20名女性擔任國家元首或政府首腦，佔總數的6.3%，其中英國與丹麥的女王還是世襲產生，代表若僅論民選，女性佔全球領導人的比例更低。她接著引述世界經濟論壇公布的＜2017年性別差距報告＞，稱男女性領導人的數量及權力若要達成平等，尚須99年的時間。

魯賓提出2018年值得關注的女性國家領導人，德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相梅伊（Theresa May）、愛沙尼亞總統卡尤萊德（Kersti Kaljulaid）等人均榜上有名。其中魯賓特別提及因洛興雅「種族清洗」一事而廣受爭議的緬甸領導人翁山蘇姬，稱她「最令人感到失望（biggest disappointment）」。

文內建議各界關注台灣的蔡英文總統，稱她的領導人身分雖未獲中國及聯合國承認，但仍應穩健施政，以平衡來自北京當局的壓力及美國總統川普處理台灣議題時的錯誤舉動，魯賓接著話鋒一轉，揶揄在中國「女性沒有一絲擔任領導人的機會，更別提習近平又即將獲得終身任期」。