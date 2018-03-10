李登輝稱綠營沒人 柯P：這很難回答...

媒體追問，李登輝說民進黨沒人，對此柯文哲坦言，這是很難回答的題目。（記者簡榮豐攝）

2018-03-10 11:12

〔記者黃建豪／台北報導〕前總統李登輝上個月底受訪談論台北市長選戰，仍看好現任市長柯文哲，並稱「民進黨沒有人啊」。柯文哲今天上午出席公開活動回應此事，坦言這就是很難回答的題目，不願正面回應，面對媒體逼問，也是四兩撥千金回應，「大專聯考考6科，有時候考5科分數就夠了」。

柯文哲上午受訪時，再度被問及國民黨台北市長擬參選人丁守中民調問題。柯無奈表示，「每天大家問一樣的題目，我都答一樣的答案，所以大家煩不煩。」但柯也說，做民調時要多看幾份，再看後面民調的執行者是誰，這本身也是很有趣的研究。

至於獲得李登輝支持一事。柯文哲則說，李登輝是他看過的政治人物裡面，書讀最多，最有哲學基礎的，在台灣政壇上，不管支持他、反對他，都會覺得他是厲害角色，

媒體隨後追問柯，李登輝說民進黨沒人的說法，由於發問媒體感冒戴口罩。柯文哲先是噓寒問暖，稱戴口罩這麼辛苦不要發問，之後才坦言，這就是很難回答的題目，「不然妳要我怎麼回答？」

受訪過程中又回應北農事件後，媒體再將問題繞回李登輝。柯文哲又說，這就很難回答，不是每一題考券都要寫啊，這以前別人教的，大專聯考考6科，有時候考5科分數就夠。柯隨後還笑著對發問媒體說：「我很想把妳掐死。」