民進黨南市議員初選 共48人登記

2018-03-09 21:03

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市議員黨內初選於今日下午5點截止，共有48人爭取11個選區共35席提名，其中第7、9選區競爭激烈，將淘汰近一半人選，而第4、5、10選區則是同額競選因此停辦民調。

11個選舉區中將提名３人的第七選區（永康區）競爭激烈，共有6人登記，除現任議員陳秋萍、林宜瑾之外，還有前民進黨台南市黨部執行長王泰富、大灣清水宮主委陳世霖與永康區六合里長李信輝，以及原台南市議員郭國文服務處執行長陳宗明，老將新秀各擅其場實力都不容小覷。

第九選區（安平區、南區）同樣面臨登記爆炸，登記7人提名4人，除現任議員呂維胤之外，李啟維是現任議員李文正之子、林志文曾任市議員蔡旺詮服務處執行長、鄭光哲是前立委許添財的國會辦公室主任、周麗津的父親為前議員周明德、王育貞則是現任南區永寧里長，林士傑擔任台南市商業會理事長，各有各的組織系統及票源。

市黨部表示，11個選區中預計提名35人共有48位初選者完成登記，根據中常會通過的選務日程，將於3月13日前截止協調，中執會在3月14日審查候選人資格與同意協調退選名單，3月19日至5月15日進行黨內初選民調，等到5月30日由中執會公告提名名單。

第1選區─後壁、東山、白河、鹽水、新營、柳營（提名4人）：共有張豪澤、賴惠員、沈家鳳、劉米山、李宗翰等5人登記。

第2選區─北門、學甲、將軍．七股、佳里、西港（提名3人），共有蔡蘇秋金、侯澄財、陳俊安、王平川等4人登記。

第3選區─下營、六甲、麻豆、官田、大內（提名2人），共有吳通龍、陳秋宏、顏純左等3人登記。

第4選區─楠西、南化、玉井、左鎮（提名1人），王開玹1人登記。

第5選區─善化、安定、新市、山上、新化（提名4人），共有林志展、陳碧玉、林志聰、李偉智等4人登記。

第6選區─安南區（提名4人），共有王錦德、郭清華、郭信良、吳明峻、唐儀靜等5人登記。

第7選區─永康區（提名3人），共有陳秋萍、陳宗明、林宜瑾、陳世霖、王泰富、李信輝等6人登記。

第8選區─北區、中西區（提名4人），共有邱莉莉、陳怡珍、黃偉展、沈震東、唐碧娥等5人登記。

第9選區─安平區、南區（提名4人），共有李啟維、林志文、鄭光哲、林士傑、呂維胤、周麗津、王育貞等7人登記。

第10選區─東區（提名3人），共有陳金鐘、蔡筱薇、蔡旺詮等3人登記。

第11選區─仁德、歸仁、關廟、龍崎（提名3人），共有陳膺仁、郭鴻儀、郭朝武、鄭佳欣、劉正昌等5人登記。