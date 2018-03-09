國民黨新北市長初選首度協調 三方只達成「這個共識」…

2018-03-09 20:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長黨內初選今天（9日）展開首次協調會，前台北縣長周錫瑋與前新北市議員金介壽出席，前新北市副市長侯友宜則由選舉辦公室主任謝政達代表協商，會中三方對政見發表會形式各持己見，一度激烈爭辯，侯友宜陣營不同意透過表決處理爭議，市黨部決定12日再協商，三方唯一共識是由黨中央做民調。

周錫瑋建議說，由有線電視台舉辦3場政見說明會，每場2小時，另在各地舉辦10場公開政策說明會；他還希望中央黨部修正全民調方式，並延長初選期程至1個月。

國民黨新北市黨部主委李乾龍對此表示，政見會形式由3位參選人自行協調，至於初選辦法與時程已公告核備，修正有困難，中央也不會同意。

金介壽提議，全民調應加入黨員投票、意見徵詢與幹部評鑑，其中，黨員投票佔3成，一般民眾佔7成，結果較公平。

謝政達表示，目前各縣市初選都採取全民調，新北市也應採用，若對民調結果有疑慮，建議由中央黨部指定的7家民調公司一起做民調，再以平均結果為依據。最後三方同意由黨中央實施民調，至於民調家數及委託哪幾家公司，下週一由黨中央確認。

辯論會部分，黨中央列席人士解釋，初選公告內容不包含舉行辯論會，但周錫瑋和金介壽都要求10場戶外政見說明會、3場電視辯論會，希望透過表決做成決議。

謝政達堅持說，協調會應採共識決，不能以表決方式處理爭議，他主張比照桃園模式，辦理3場電視政見發表會，預錄影帶於特定時段播放。三方對此無共識，留待下週一協調。