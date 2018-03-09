「堅定推動台灣國家正常化」 李登輝：杜絕中國法統復辟

前總統李登輝今天（9日）出席「台灣之友會」新春聯誼餐會，致詞呼籲大家繼續努力讓台灣成為正常化國家，人民做自己的主人，決定自己的未來。（記者朱沛雄攝）

2018-03-09 20:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝今天參加「台灣之友會」2018年新春聯誼餐會，除了跟大家拜個晚年，李登輝也表示，21世紀是台灣要蛻變成為正常化國家，永保不被中國併吞的關鍵時代，他要麻煩大家，繼續堅定推動國家正常化工作，以杜絕中國法統勢力再度復辟，讓台灣老百姓可以永遠自己作主人，決定自己的未來。

李登輝致詞時說，「台灣之友會」成立迄今已經10年，非常用心在推動宣揚台灣文化，壯大台灣理念活動。面對新時代的新挑戰，我們依然要繼續保有謙虛、學習的心，思考新難題，並以具體實踐的行動，深化台灣民主，推動「國家正常化」工作。

李登輝也強調，21世紀是台灣蛻變成為正常化國家，永保不被中國併吞的關鍵時代；300年來，台灣經過6個外來政權輪流統治，終於在他任內完成民主改革，實施人民直選總統，以及中央地方各級縣市長、民意代表全面改選。

李登輝說，台灣人民當家作主的民主成就，型塑台灣的中華民國，與對岸的中華人民共和國，都是個別「存在」的現狀。面臨中國越來越明顯地破壞現狀，積極併吞台灣，消滅中華民國，當成是2049年前的「中國夢」之際，他要問大家，21世紀台灣要到哪裡去？我們自己的「台灣夢」是什麼？

李登輝接著表示，雖然現在內外環境對台灣不利，但為了子孫未來的生存尊嚴，現在是我們應該拋下一切成見，團結一切可團結力量的時候。所以，他要麻煩大家，繼續堅定推動國家正常化工作，以杜絕中國法統勢力再度復辟，讓台灣老百姓可以永遠自己作主人，決定自己的未來。