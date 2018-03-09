北市長選舉支持柯P或民進黨？ 李登輝選了柯文哲

2018-03-09 20:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨在今年年底選舉中，是否禮讓無黨籍的台北市長柯文哲？引發關注，前總統李登輝今天（9日）被問到相關問題時表示，柯文哲支持度達56％，應該要一起支持他。

媒體詢問，民進黨若推自己人選台北市長，會支持民進黨人選或現任市長柯文哲？李登輝先是反問，「民進黨有人嗎？」柯文哲是一個醫生出身的人，有辦法來管台北市，也是不錯，他支持度56％，不輸其他人，應該要一起支持他。

而獨派和統派最近對立嚴重，甚至上演互相潑油漆，李登輝則認為，政府處理就好，不要怕中國大陸派來的人，面對這種問題，就是違反台灣自由，政府做得到，只是不要做而已，「就是憨慢（台語，能力不好）啦，有事情不處理，就是台灣現在的情形，可憐啦台灣！」

李登輝培育「台灣和牛」有成，有關解密台灣「源興牛」基因論文，在李前總統領銜下，2月登上日本日本畜產學界最權威的學術期刊《日本畜產學會報》，今天被問到相關議題，李登輝喜孜孜地拿著這本期刊跟記者說，他的牛之所以命名為「源興牛」，是因為以前他擔任總統時，都在三芝的源興居發紅包，用祖厝的名字來為牛命名。

李登輝也表示，日本和牛互相配種後，就是現在的和牛，現在變成台灣的牛了，以後希望能夠推廣。