黃偉哲出現綠營對手？ 許忠信支持者勸進參選

許忠信支持群眾成立後援會，並開設臉書專頁，專頁中的主照片是前總統陳水扁日前出席本土派餐會的照片。（擷自臉書）

2018-03-09 19:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南市長初選出爐，立委黃偉哲勝出代表出征，不過，前台聯黨立委、現成大法律系教授許忠信在支持者呼聲下，已成立後援會臉書社團運作，綠營市長參選人黃偉哲是否有對手？台南選局有新變化。

據了解，早在去年就有支持者醞釀推舉許忠信參選，許忠信日前參加本土團體舉辦的二二八紀念活動，受訪時也不諱言表示，確實大家對民進黨若由黃偉哲代表出戰，對他台灣本土政治立場有些擔心，但他是否參選要再評估。

民進黨初選結果昨天出爐後，勸進許忠信參選的聲音更是一波接一波，昨晚更成立後援會臉書平台集結力量，臉書上也貼出前總統陳水扁日前出席餐會時的合照。

李登輝民主協會理事王壽國也表示，許忠信回給他的訊息是「等國民黨人選確定後，會向您報告決定」。王壽國認為，台南綠藍比7:3，許忠信只要贏黃偉哲就會當選，國民黨起不了作用。

據了解，前總統陳水扁參加的LINE群組「新勇哥物語40」中，有一則「勇哥」和朋友的對話，也預言曾任凱校副校長的許忠信將宣布參選台南市長，將來是「許忠信和黃偉哲對決的局面」。