選對會建議提名陳歐珀出戰宜蘭 陳金德：繼續致力縣政

2018-03-09 19:30

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨備戰年底9合1選舉，選對會今天決定，將建議中執會提名立委陳歐珀為黨出戰，更傳出開會前陳歐珀被找至黨中央，告知他將獲提名一事，宜蘭縣代理縣長陳金德對此事透過幕僚表示，「尊重」，他晚間受訪時指出，還未收到確切訊息，縣政工作要花很多時間，現在全力把縣政做好，爭取民眾信賴。

民進黨宜蘭縣長人選懸而未決，相較於國民黨的一「姿」獨秀，支持者對選情相當憂心，現階段唯一在提名機制內的候選人僅剩陳歐珀，但陳金德也動作頻頻，除四處掛看板，更開始辦理12鄉鎮巡迴縣政開講，除了不斷宣傳政策願景，更要傾聽民意，參選意味濃厚。

不過，民進黨選舉對策委員會今天決定，將建議中執會提名陳歐珀，為黨參與下屆宜蘭縣長選舉，更傳出開會前陳歐珀被找到黨中央，告知他將獲提名，陳金德今下午在員山鄉開會，一開始僅透過幕僚表示，毫無所悉不予回應，被媒體追問後，他又透過幕僚指出，對此事給予「尊重」，但未公開受訪。

晚間陳金德參與宜蘭縣政府員山鄉縣政開講活動，他受訪時指出，還未收到確切的訊息，黨的選對會做的任何決定，他表示尊重，縣政工作要花很多時間，將持續把縣政工作做好，爭取民眾信賴，縣政開講會繼續辦理。

外界也傳言，陳歐珀要選縣長，當中央恐怕要求他請辭立委，展現參選決心，陳歐珀受訪時指出，現階段談請辭還太早，不過未來仍會尊重黨中央的選舉對策安排。