台中市議員民進黨內初選 中西區、西區里長讓賢

2018-03-09 18:21

〔記者歐素美／台中報導〕今天是民進黨台中市議員初選登記最後一天，原本有意參選市議員的中西區小英之友會會長、西區公館里長謝錫宏，今天（9日）宣布退出黨內初選，支持黨內另位參選人陳俞融；日前退出中西區議員初選的昇平里長蕭行凱，今天也與中西區市議員參選人黃守達在里辦公處召開記者會，正式宣布支持黃守達，並以出借胖卡，表達「團結」的決心。

謝錫宏說，他長期為參選中西區市議員做準備，但這段期間看到前台中市長張溫鷹的女兒陳俞融跑場的活力與努力，真誠親切的笑容及對台中市中西區的願景，彷彿看到昔日首位民進黨籍台中市長張溫鷹執政的行動力，好多里民都跟稱讚陳俞融按戶親自拜訪，並全程參與里內清潔隊掃地。

謝錫宏說，最後決定支持陳俞融的原因，是她提出可執行的安養政見，謝錫宏說：「這表示對老人家的重視，我們都被她打動了！」經過溝通，得到支持者認同後，決定「支持有理念的年輕人」，退出黨內初選，將帶領支持者全力支持陳俞融，並不忘提醒鄉親接到電話民調時，記得說「唯一支持陳俞融」。

陳俞融則說，感謝謝錫宏里長的力挺，但是中西區選舉沒有婦女保障名額，她是唯一的女性參選人，將跟另兩名男性參選人競爭，但信心十足，「不管多少人參選，勤跑地方行程不變，我有信心突破派系封鎖，爭取到提名參選機會」。

另一名退出黨內初選的蕭行凱則說，民進黨一直以來就有著前輩提拔後進，一棒棒傳承下來的傳統，經過沉澱後，想起過去受到蔡其昌副院長及黃國書立委的大力栽培，為了中西區的發展，也為了民進黨的議會過半，決定宣布支持黃守達。

蕭行凱懇請支持者轉為支持黃守達，讓黃守達延續黃國書立委的服務，團結力拚中西區第二席。為了表達團結的決心，蕭行凱決定把行動辦公室胖卡車出借給黃守達，期許黃守達可以開著胖卡車，把服務擴散到中西區大街小巷。

黃守達則接下象徵「團結」的胖卡鑰匙，呼喊「凱旋成功．使命必達」口號，表達力拚中西區第二席的決心。黃守達說，蕭行凱是可敬的對手，也是他學習借鏡的前輩，更是他交情很好的朋友，感謝蕭行凱的支持與肯定，兩人未來將一起努力，「團結，做對的事」，爭取中西區兩席全上，民進黨議會過半，讓台中變得更好。