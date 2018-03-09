告發辜嚴母女3人銷毀政治檔案 黨產會：法律不能縱容

2018-03-09 16:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會今天（9日）下午至台北地檢署告發婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜懷如及辜家助理劉凱理3人，涉犯「促轉條例」毀損政治檔案，及「刑法」業務侵占、背信、毀損他人文書罪。黨產會發言人施錦芳受訪時強調，婦聯會政治檔案被人用碎紙機銷毀，不僅人民無法接受，法律更不能縱容，希望檢調勿枉勿縱。

施錦芳表示，去年5月，辜嚴倬雲下令婦聯會170箱檔案搬至辜家台泥大樓房間存放，之後辜懷如指示助理劉凱理，將婦聯會資料再運至嘉新大樓碎掉。

施錦芳提及，根據辜懷如說法，這批資料已經用碎紙機給銷毀，然而辜家日前運了兩卡車的物品至黨產會，裡頭大多都是旗袍、衣服，未見婦聯會帳冊。

施錦芳說，「她們做了什麼事情，證據會說話」，黨產會自2月起陸續約談婦聯會員工至昨天為止，婦聯會一致說法為，他們在去年購買100多個箱子，最後分批裝了170箱，這批資料在辜嚴被撤免主委職務後，已於去年底被銷毀。

對於辜嚴被告發一事，婦聯會主委雷倩發言表示不捨；施錦芳則說，「雷倩是辜嚴找來的，她的發言本會表示尊重」，但站在政府立場，政治檔案是轉型正義非常重要資料，要還原歷史真相，必須用資料來呈現。

施錦芳說，如果有人明知這些資料對事實呈現、歷史還原如此重要，卻故意去毀損，不僅人民無法接受，法律更不能縱容，希望司法單位能抽絲剝繭，還社會一個公道及歷史真相。