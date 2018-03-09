散布不實曠職訊息？女教師怒向校方求償

2018-03-09 15:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕北部一間國小蘇姓老師，指控曾姓教務主任刁難假單，害她不敢請假導致身體變差，並誣指她不適任，甚至還把她軟禁在校長室近5小時，求償50萬元精神慰撫金及登報道歉，新北地院調查認為，曾女無批准假單權限，且請假權非「人格權」，不得請求精神慰撫金賠償，加上其他控訴均舉證不足，今予以駁回，可上訴。

蘇師控訴，前年10月因病想請假，曾姓教務主任卻要求她立刻回校，處理無急迫性的家長陳情信，害她之後都不敢請假離校就醫，就職3年來身體越來越差，且曾還在校內散布她曠職不實消息，想把她列為不適任教師、逐出教育界，另將她軟禁在校長室拍桌怒罵、恐嚇她，要求曾賠償50萬元精神慰撫金，並在校門口布告欄、網站及報紙刊登道歉啟事，以回復名譽。

曾姓教務主任則主張，批准假單是校長的權限，接獲家長陳情信當天因找不到蘇師，才會到詢問其他老師，並未透露陳情信內容予他人，之前蘇師接受7次輔導，去年1月才反悔提告，但蘇師經考核後被記小過1支經申訴遭駁回已確定，反駁指控。

法官認為，請假權非「人格權」與「其他人格法益」，不符民法要件，建議蘇師應循行政訴訟提出救濟，又依函文所示，確有家長向校方與教育局書面陳情蘇師，認為蘇師是否適任屬可受公評之事，其他控訴部分均舉證不足，今判蘇師敗訴。