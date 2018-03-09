扁案、郭瑤琪案上訴都失敗 陳致中：只剩總統特赦能救濟

2018-03-09 14:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕陳致中今指出，扁案再審高院不准，郭案非常上訴也被最高院駁回，政治案件要如何平反？他指出，有人說當體制內方法無路用時，只剩下憲法賦予總統的特赦權才能救濟，請問大家看法？

前交通部長郭瑤琪涉貪被法院判刑8年定讞，2014年入監服刑，檢察總長顏大和認為歷次判決對收賄罪對價關係認定不一，去年5月提非常上訴，經最高法院審理後遭駁回。

陳致中今質疑，扁案不准再審、郭案被駁回，只剩下憲法賦予總統的特赦權才能救濟﹔他並以林益世案與郭瑤琪製作表格供比較，盼各界正視。