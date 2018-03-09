澎湖政壇回鍋熱 蘇崑雄宣布參選馬公市長

前馬公市長蘇崑雄〈左〉宣布回鍋參選市長，獲得馬公市代會副主席許國政支持。（資料照）

2018-03-09 13:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖政壇新近流行回鍋熱潮，除了前縣長賴峰偉有望代表國民黨，重新回鍋挑戰百里候寶座外；前馬公市長蘇崑雄也宣布將出馬角逐馬公市長，而前立委林炳坤近來也動作頻頻，有意表泛藍出馬角逐縣長之職。

昔日澎湖政壇三巨頭，包括前立委林炳坤、前縣長賴峰偉及前馬公市長〈也是前議長〉蘇崑雄等人，近來紛紛傳出回鍋參選的消息，其中曾擊敗過現任綠營縣長陳光復的賴峰偉、林炳坤，都意在代表泛藍陣營，再度與陳光復一決高下，使得藍營百里侯人選目前陷入膠著，遲遲無法推出人選。

曾任2屆馬公市長，並擔任過議長的蘇崑雄，本屆選舉縣長雖敗於陳光復之手，但主要是輸在返鄉投票，澎湖本島得票率並不差，在現任馬公市長葉竹林有意更上層樓，挑戰百里侯寶座之際，出面表態將回鍋參選馬公市長，並已獲得原欲代表藍營參選的馬公市代會副主席許國政支持，選情相對單純，可望與綠營一對一捉對廝殺。

至於民進黨馬公市長布局，在縣議員陳慧玲表態續選議員後，檯面上暫時無人，依照綠營慣例絕對會推出人選，可能會由現任澎湖縣黨部主委黃健忠臨危受命，上陣對決回鍋參選的前市長蘇崑雄，雖然與黃的規畫參選縣議員不同，但基於對執政黨的使命，還是得硬著頭皮參選，可是黃的實力不容小覷，尤其是幕後武轎青年票源的支持，仍能放手一搏。