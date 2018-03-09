嘉市綠營被拔樁？小英之友會副會長被聘蕭淑麗機要

嘉市議長蕭淑麗（左）延攬嘉市小英之友會副會長邱楹棟（右）擔任議會機要秘書。（記者丁偉杰攝）

2018-03-09 13:09

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議長蕭淑麗今（9）日宣布延攬嘉市小英之友會副會長邱楹棟擔任議會機要秘書，蕭以無黨籍投入年底市長選舉，親綠的邱投入蕭淑麗團隊，被外界視為蕭「拔樁」有成，此一發展是否引發綠營分裂，後續影響仍待觀察。

蕭淑麗在議會召開記者會，介紹新任機要秘書邱楹棟，邱目前受聘嘉市嘉邑行善團擔任義務職行政顧問，長期深入地方關懷弱勢，亦曾任市長涂醒哲擔任立委時期辦公室主任、競選市長時期後援會長、副總幹事，曾任前市長張文英機要秘書。

邱楹棟說，他一向與親綠團體友好，但從未加入國民黨或民進黨，一直是無黨派，蕭淑麗有德、有能、有才，因此他願意為嘉市前景、市民幸福在蕭的從政路傾力相助；進入議會任職後，希望協調府會關係，有助地方發展。

蕭淑麗說，她用人唯才、不分黨派、只看專業，邱為人熱心、處事圓融、溝通能力強、廣結善緣、政治經歷豐富、公共關係嫻熟，因此她三顧茅廬多次拜訪才延攬邱加入團隊。

對此，涂醒哲受訪表示，人各有志，祝福就好。媒體問是否造成綠營分裂、影響連任選情？涂說，邱自己說他不是綠營，綠營有分裂嗎？市民看政績，他會繼續為嘉市發展努力。

嘉市小英之友會秘書長黃敏修說，3月2日總統兼民進黨主席蔡英文到嘉市與小英之友會座談，希望大家支持涂醒哲連任，不要讓她漏氣、失望；對於涂的連任選情，涂本身及黨公職都審慎樂觀。黃說，邱是人才不會寂寞，加入蕭團隊發揮所長，但不影響小英之友會支持涂。

嘉市小英之友會會員有300多人，百工百業後援系統有3000多人，現任理事長為行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志，預計3月23日改選下屆理事長，將由法務部政務次長蔡碧仲夫人黃淑英接任。

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