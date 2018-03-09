傳承趙天麟拚搏精神 林智鴻今登記參選高市議員

2018-03-09 12:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 前高市府新聞局主秘、鳳山區市議員參選人林智鴻今在立委趙天麟陪同下，前往民進黨高市黨部登記參加議員初選，林智鴻在趙天麟與支持者見證下，承諾將傳承趙天麟堅定信念與拚搏意志，在議會繼續為「新經濟」的理念打拚，矢志讓鳳山更繁榮。

林智鴻15年前從趙天麟議員服務處的學生志工做起，直到國會辦公室執行長，再經引薦下進入市府擔任陳菊市長幕僚，不僅深受趙天麟提攜與栽培，其一貫優質選舉與問政的精神，更令林智鴻獲益良多。

自去年9月宣布參選至今，林智鴻以「鳳山要紅」、「最有經驗的新人」為號召，透過「被垃圾車追」的方式向倒垃圾民眾問好，更已率先將全鳳山76里的垃圾車路線完跑，總計近186公里，相當於國道一號從五甲到台中南屯的距離，用勤「跑」基層方式與創意文宣，爭取民眾認同，連身為馬拉松愛好者、有「全馬立委」稱號的趙天麟都深感驚豔。

林智鴻表示，雖然此次市長初選趙天麟未能如願出線，但他沒有包袱、一步一腳印，用創新思維跑遍大高雄38區，並在結果出爐後大方祝福獲勝者，已為年輕從政者樹立典範。

他將承繼這些難能可貴的精神投入此次議員選舉，繼續以好的政策與理念，讓地方選戰能跳脫傳統窠臼，成就更新、更好的高度。

趙天麟表示，過去不論是他揭發洪仲丘禁閉真相、踢爆黑心食品問題，抑或是制定室內空氣品質標準，林智鴻都在這些事件中扮演相當重要的角色，是他最得力的助手，後來進入市府更協助陳菊市長，打造曹公圳、五甲公園與鳳山體育園區。

他更以市府日前宣布將體育處升格為例，指出自去年9月起，林智鴻在請益體育界各方先進後，便持續提出相關呼籲，並連同「增進體育預算至地方總預算1%」列為兩人共同政見，後經市府採納而成定局，「仍在競選就有實績」已成林智鴻優秀的最佳招牌。

趙天麟呼籲緊接下來的民進黨議員初選，鳳山鄉親能發揮「超級小市民」力量，讓最有經驗的新人被看見，唯一支持林智鴻。