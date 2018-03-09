民進黨民調 婦女相關政策支持度高達9成

婦女部主任蔡宛芬表示，很開心民進黨在這些議題上的努力能被看見並獲得支持。（記者蘇芳禾攝）

2018-03-09 12:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕三月八日婦女節剛過，民進黨婦女部特別在婦女節針對政府的重要婦女相關政策進行民調，民調結果顯示，蔡政府在長照、托育、食安、緝毒等政策上，皆有9成以上的支持度。

民進黨副秘書長徐佳青表示，民進黨不會自滿於此次民調結果，民進黨要在這些議題上更加努力落實，而未來也將持續鞭策執政團隊，讓政策於執行面真正落實，讓每位台灣公民都能受到最好的照顧。

此次有效問卷共886份，訪問對象為20歲以上具有投票權女性公民，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.3%。民調結果顯示，蔡政府在長照、托育、食安、緝毒等政策上，皆有9成以上的支持度，其中婦女最為關心的食安問題，政策支持度達93.7%。

另外，此次民調也特別針對長照、食安、托育政策，比較蔡政府和國民黨執政時期的推動表現。總體而言，蔡政府在長照、食安、托育政策的推動上，皆被認為表現得比國民黨執政時期好，且認為蔡政府表現較佳的女性人數皆比認為國民黨政府表現較佳的人數多出2倍。

其中，蔡總統上任後便積極推動的長照政策項目上，有超過四成（41.5%）受訪者認為蔡政府的推動表現比國民黨執政時期好，且泛藍的受訪者認為蔡政府的政策推動表現較佳的比例也有22.6%，和認為表現較差的比例不相上下。

而在比較國內四個主要政黨對婦女的友善度方面，30.5%台灣女性認為民進黨最重視婦女需求，為國民黨（13.4%）的2倍，也遠高於時代力量、親民黨。所有年齡層的女性認為民進黨最願意給女性參政機會的比例皆為國民黨的2倍以上，尤其在40~49歲的女性中，有50.4%認為民進黨最願意給女性參政機會。

對於民調結果，婦女部主任蔡宛芬表示，很開心民進黨在這些議題上的努力能被看見並獲得支持。對於民進黨來說，女性所在乎、需要的事，就是民進黨重視的大事，未來民進黨也會繼續和婦女、社會大眾站在一起，持續為創造性別平等的社會努力。

徐佳青表示，過去30年來民進黨一直致力於促進女性就業、參政等，但近幾年來，如何減輕女性身為主要家庭照顧者的壓力也是相當重要的議題。