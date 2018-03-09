闖獨派記者會噴生髮劑 統派男嗆：這是言論自由

3名統派社團男子闖入記者會場，朝自由台灣黨主席蔡丁貴噴生髮劑。（記者廖振輝攝）

2018-03-09 12:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣北社等獨派社團今召開記者會，說明慈湖潑漆行動時，胡志偉等3名統派社團男子闖入會場，朝自由台灣黨主席蔡丁貴噴生髮劑。胡聲稱，蔡沒頭髮所以要噴（生髮劑），這是言論自由，他更在現場與獨派社團成員口角，怒嗆「你敢為台獨流血嗎？」

台灣北社等社團於立法院附近的辦公室，召開「落實轉型正義 拒絕政治辦案」記者會。過程中，場外突傳來一陣喧鬧，自稱是大陳島鄉情文化協會成員的胡志偉、陳友達、黃志豪3名男子闖入，胡男更朝在場的蔡丁貴狂噴生髮劑。

雙方一陣你推我打後，3名闖入的統派男子及1名在場外把風的同夥欲逃離現場，但被憤怒的獨派社團成員團團包圍、怒嗆及報警，胡男不甘示弱，頻回嗆「他沒頭髮，我噴生髮劑不行嗎？」「這是我的言論自由！」

胡男在與獨派社團成員口角時，回嗆「你敢為台獨流血嗎？」甚至在吵到轉型正義議題時，更質疑「為何荷蘭人、葡萄牙人殺這麼多台灣人，為何不去轉型正義？」在被質疑何以到私人場所鬧場時，他更自稱「我是公民記者！」

胡志偉在被警方帶到路旁等待警車時，說明訴求是他們無法接受獨派潑漆的行為，質疑難道獨派的轉型正義就可以凌駕別人的價值觀嗎？蔡丁貴說潑漆可以清一清就好，那他在公開的記者會場合噴生髮劑，也是言論自由。

蔡丁貴向記者說，他起初以為只是來鬧場，後來看對方針對他而來，且不知道噴霧內容為何，就趕緊遮住口鼻自保。

蔡丁貴說，他目前不打算向對方提告，因為這很明顯就是政治攻擊案件，是因政治理念不同而起，對方動作就是打算要製造恐懼讓他害怕，且依據他的經驗，司法體制很多黨國思維的檢察官、法官，何必多此一舉。

現場人士阻止並奪下胡男（左）手中噴霧器，報警提告3人入侵民宅。（記者廖振輝攝）