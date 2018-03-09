民進黨桃市議員范綱祥 宣佈參選立委

桃園市議員范綱祥在臉書發表參選立委聲明（摘自范綱祥臉書）

2018-03-09 12:11

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員范綱祥今天在黨部議員參選登記截止日，於臉書發表參選立法委員聲明，由於立委選舉跟市議員只間隔一年，為了避免造成議員三年缺額，有負選民所託，將不會參加下屆議員選舉；范綱祥說，他兼具律師、環工技師執照，對自己的專業能力有自信，進入立法院希望能貢獻專業促進立法品質，逐一改正現行法規中的瑕疵。

范綱祥提到，在議員任內監督依法行政、推動文化資產保存、解決法制流弊、倡議公民參與、堅持正當程序、主張環保、力促交通建設、檢驗都市計畫，參與政策、監督市政無不全力以赴，不論影音或文字紀錄，都張貼在臉書上，供市民驗證，三年多來，一千多個日子，留下的足跡，歡迎各界給予嚴格的檢證。

范綱祥感概的表示，台灣民主政治走到如今理盲虛耗的困境，務虛不務實，歸根究底，就是選風不佳；太多人會選舉、會交際、會作秀、會吹牛、會搶功勞、會收買籠絡、會操弄議題收割對立，卻太少人能耐得住寂寞專注審查法案，實實在在用專業論述分析理由，理性解決法律爭議。

范綱祥說，他是執業律師、環工技師，深深了解種種法令在實務上的弊病，如能進入立法院，將補足立委法律人才、環境工程人才不足問題，相信對立法院的專業審查能力，能有加倍的助益。