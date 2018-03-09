陳金德又有新動作 將成立2級宜縣樹木景觀所

宜蘭縣代理縣長（中）陳金德今前往宜蘭運動公園植樹。（記者林敬倫攝）

2018-03-09 11:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府與羅東林管處於今日在宜蘭運動公園，舉行「宜運景觀新風貌，再現台灣原生綠」植樹暨護樹活動；宜蘭縣代理縣長陳金德指出，縣府將成立樹木景觀科，下個月則將向議會臨時會提出，修訂宜蘭縣政府組織自治條例，將樹木景觀科提升為樹木景觀所，變成2級機關，盼重現宜蘭的森林風貌。

宜蘭運動公園植栽有上千株，其中數量最多的，莫過於環繞園區種植的台灣欒樹，宜蘭縣政府與羅東林管處今舉辦的「宜運景觀新風貌，再現台灣原生綠」植樹暨護樹活動，除了陳金德，陳定南基金會董事長林光義及羅東鎮長林姿妙等人均有出席。

活動再邀請所有貴賓，於宜蘭運動公園北側環道，種下苦楝及流蘇共45株；陳金德致詞時表示，宜蘭早期還未開闢前，本來是一座森林，縣府為了將宜蘭恢復到原來宜蘭森林的地貌，這需要長期的推動，所以12日打算先在農業處底下，成立樹木景觀科。

陳金德指出，今年4月，縣府也會在議會臨時會，提出宜蘭縣政府組織自治條例的修訂，把樹木景觀科提升為2級機關，變成樹木景觀所，掌管林木研究及林木維護等工作，希望藉此提升宜蘭的綠色覆蓋率。