婦女節之夜 雙橡園變身為時裝伸展台

（記者曹郁芬攝）今晚雙橡園變身為時裝伸展台，展出智慧衣料或回收塑料製成的禮服。

2018-03-09 11:40

【駐美特派員曹郁芬／華府八日報導】雙橡園也可以變身成為時裝伸展台? 就在三八婦女節當天，雙橡園上演了一場「衣•衫－臺灣百年女性服裝展」，以模特兒實境走秀方式，呈現雙橡園落成130年以來，台灣女性服飾的演變及特色。

今晚走秀的除了職業模特兒，還有兩位台北駐美代表處外交官的夫人，把1888年後台灣女性服裝的演變在雙橡園秀出來，別具風味。現場也以幻燈片方式介紹了130年台灣結婚禮服的變化。別具風味的活潑演出，再加上誘人的台灣美食，受到80多名賓客的好評。

這場活動由台北駐美代表處與台灣國立科學工藝博物館、以及台灣東方設計大學合辦，並得到保養品公司嬌韻詩的贊助。模特兒身著從唐山過海到台灣的傳統服飾到牛仔式西服，再演進成LＥＤ科技智慧衣或回收塑料設計的禮服，藉著20套台灣女性服飾介紹了台灣多元的歷史。

台北駐美代表高碩泰的夫人宋小芬女士致詞時表示，他們希望藉服裝展，讓美方朋友瞭解台灣社會對兩性平權及女性議題的重視與落實。為了介紹台灣女性作家的文學成就，代表處也贈送現場來賓《台灣女性作家短篇小說選》的英譯本。

今天出席的賓客包括美國在台協會執行理事羅瑞智、前美國在臺協會臺北辦事處處長包道格、喬治華盛頓大學紡織博物館館長魏登厚夫婦、以及「華府生活」雜誌副編輯穆迪等各界時尚愛好者。