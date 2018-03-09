涉毀損婦聯會檔案 黨產會證實：辜家下午移送檢方

2018-03-09 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕黨產會追查婦聯會消失的170箱資料，並認定婦聯會的歷年帳冊、勞軍捐檔案，從辜家手中「人間蒸發」，今天下午預定將辜家移送檢方調查。

《中央社》報導，不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天表示，黨產會日前前往婦聯會調查，搬回約5箱工作紀錄等檔案，但沒發現帳冊、勞軍捐檔案，後來約談辜家員工，證實已搬到辜家的資料都被碎掉。

施錦芳說，辜家社涉及中華民國刑法的毀損、侵占及促進轉型正義條例第19條應保存政治檔案相關規定，整理資料後，會將相關事證移送到台北地方法院檢察署調查。