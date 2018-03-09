無黨奧援 童仲彥前妻李秀環宣布不參加民進黨議員初選

2018-03-09 11:37

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市議員童仲彥先前傳出家暴，童前妻李秀環原要參加民進黨中正、萬華區北市議員黨內初選，爭取童留下的一席。不過李秀環今早宣布，無黨奧援，將不參加黨內初選，不過是否脫黨參選，還在考慮中。

民進黨在中正萬華區現任有周威佑、顏聖冠與劉耀仁3席議員，童仲彥先前因家暴退黨，前民進黨發言人吳沛憶、前議員陳嘉銘兒子陳彥丞、立法院長蘇嘉全前助理蘇緯政登記參加初選，余天女兒余筱萍則預計在今天下午登記參選。

原本李秀環也有意參選，不過，李今早發表聲明表示，表示自己這段期間以來雖然勤跑基層，但沒有黨的資源，思考許久「為何一場本該民主的選舉，卻有著如此大的不公平，同樣是身為民進黨員，若是參加一場明知道不公平的初選，我想這已經違背了初衷，我相信大家都希望看到的是候選人的本質與理想。』

李更批評，當年對國民黨權貴後代的從政「嗤之以鼻」，反觀現在我們的黨內又看到了什麼？民進黨說要解散派系，打出清廉、勤政、愛鄉土的口號，但是這次初選派系、 金錢 、家族政治，毫無避諱大張旗鼓的介入此次初選。李說，「黨內資源嚴重分配不公的初選」，想了很久決定不參加這次民進黨市議員的黨內初選。

至於年底是否會脫黨參選？李說，目前還在考慮中，沒有時間表；她強調，此舉是希望還給市民乾淨選舉。