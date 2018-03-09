習近平稱帝誰最擔心？ 指向中國政治精英及有錢階級

擔心中國國家主席習近平（圖）稱帝的，被觀察指向中國政治精英及有錢階級。（路透）

2018-03-09 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大正在開會，預定修憲取消國家主席任期限制，引來現任主席習近稱帝的評論，不止成為全球政治觀察焦點，更引爆中國民眾反彈，但所有的反對聲音都遭到「消音」，中研院政治所副研究員徐斯儉在一篇觀察文章中認為，最擔憂習近稱帝的，包括「中共黨內的政治菁英以及中國社會的有錢階級」。

徐斯儉在《新新聞》的文章中指出，習近平廢除連任限制，即便有這麼多反作用力浮現，「他也絕對不會往回退；相反的，為了要證明自己是對的，習近平可能會更賣力證明一直幹下去是正確的。按照他最近在國內加強壓制、對國際強勢的作風，一個沒有籌安會的『習憲元年』透露著讓人擔心的傾向」。

徐斯儉認為，習近平「登上權力頂峰，哪可能回到「集體領導」，與政敵分享權力？」，何況，習近平「個人集權與宏圖才正要全面展開，怎麼可能幹完五年就下台，並且讓接任人選天天在身邊虎視眈眈？」，「既然十九大沒有安排接班人，二十大習近平怎麼可能下來？」

但習近平愈彰顯要在世界上「偉大復興」的雄心，不止台灣在兩岸關係要更加謹慎小心，各國也拉高對他的提防與警惕，「相信在中國國內，同樣會有愈來愈多的人有著類似的擔憂，包括中共黨內的政治菁英以及中國社會的有錢階級」。