婦聯會消失的170箱資料 被爆藏在嘉新大樓碎化

前婦聯會主委辜嚴倬雲女兒辜懷如（圖）被指將婦聯會資料最後藏在嘉新大樓、並碎化。（資料照）

2018-03-09 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕黨產會追查婦聯會移走的170箱資料，雖然有大部分資料已經碎掉，但整個移走資料的輪廓已越來越清晰，據報導，是由前主委辜嚴倬雲親自下令、女兒辜懷如執行，資料從婦聯會辦公室先搬到德惠街的台泥倉庫，後又轉搬到中山北路的嘉新大樓，「確認」辜懷如「曾經親自參與並指示辜家員工，進行銷毀碎掉170箱婦聯會相關重要歷史文件資料的滅證工作」。

《自由時報》報導，黨產會預定最快在今天就會對辜家母女進行告發，指控其將歷史檔案及資料碎掉，具有「滅證」之嫌。

《上報》報導，在黨產會大規模的調查、並前往婦聯會調閱相關資料，昨天中午再約談婦聯會相關人員，受約談婦聯會人員指證，當初是由辜嚴倬雲親自指示搬移資料，「主委指示的，所以才沒有簽收的問題」；等於直接反駁辜懷如日前喊冤說法。

當資料被搬到台泥大樓的倉庫之後，婦聯會工作人員隨手拍下資料照，「佐證婦聯會資料確實曾經被存放在辜家私人倉庫內」，但是，隨後又「被消失」，經黨產會追查，全部被移到嘉新大樓11樓、辜懷如的私人公司倉庫之中，成為最終存放地點。

據報導，碎紙資料過程時間長達2週，辜懷如參與前面的1週，後找其他工作人員處理，完成銷毀。