澎湖五合一選舉熱鬧滾滾 鄉市長卻冷清清

2018-03-08 20:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年底五合一選舉，各級民意代表職位，都有老幹新枝躍躍欲試，但就是鄉市長選情冷清清，與今年僅有七美鄉長呂立勳2任屆滿，其餘都能尋求連任有關，而首善的馬公市長葉竹林有意更上層樓，也影響藍綠布局版圖。

今年澎湖五合一選舉，包括村里長、鄉市代表、鄉市長、縣議員及縣長等，百里侯選戰已突破昔日藍綠對決的局面，除了綠營提名現任縣長陳光復連任外，藍營包括前縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發等人都表態，而前立委林炳坤、澎科大教授吳政隆、科技大老許明仁、旅外商業名人陳大松等人也動作頻頻。

除了百里侯寶座群雄並起外，縣議員及鄉市代表也不遑多讓，縣議員除了傳統藍綠及無黨籍參選人外，今年還新增時代力量、澎湖青年陣線在政壇插旗，希望為澎湖政壇注入年輕力量；更小規模的鄉市代表選舉，也是出現參選爆炸的情形，新人紛紛冒出頭表態參選，對於尋求連任的老將造成威脅。

相對於縣長、縣議員及鄉市代表選情爆炸，鄉市長選情顯得冷清清，今年澎湖五鄉一市鄉市長，僅七美鄉長呂立勳連任屆滿，其餘大多尋求連任，但一級戰區馬公市長葉竹林已表態更上層樓參選縣長，藍營可能由馬公市代會副主席許國政出馬，綠營則可能為民進黨澎湖縣黨部主委黃健忠，外傳前馬公市長蘇崑雄也可能以無黨身分，回鍋參選馬公市長。