陳建仁邀綠委討論軍人年改 月退地板38990元達共識

2018-03-08 18:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕擔任總統府國家年金改革委員會召集人的陳建仁副總統今日下午邀集民進黨團國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組委員討論軍人年金改革待協商的議題，與會立委重申因軍人服役特性、留營時間長、限期限齡退役、退休年齡較早、服役期間相對短、退役後轉換職業不易等，支持軍人年金制度另行規劃，軍人月退地板也達共識調高為38990元。

總統府國家年金改革委員會副召集人兼執行長的行政院政務委員林萬億說，這次會議主要針對行政部門所提的軍人年金改革草案版本，與黨團方面進一步協商，並逐一深入討論。

關於最低保障金額，與會立委一致支持基於上述軍人職業特性，關於因退役人員原核定支領月退休俸額度比依新俸率計算公式計算得出之俸額高的數額，採10年緩降的最低調降門檻。

也就是說，最低保障金額訂為少尉一級本俸加專業加給數額 （草案版本訂為38,990元）。原支領金額低於38990元者，均不受此次軍人年改調整的影響。

林萬億表示，關於新制俸率的計算，立委們表達新制俸率仿美軍制度應可接受，但要考量社會是否可接受，是否有利國軍招募，有無保障退役人員生活穩定，照顧中低階軍士官因服役年資受限所造成的年資相對短少，以及政府財務能否負擔等因素。

林萬億表示，如原規劃服役滿20年，起支俸率50%，每增加一年年資中將（含）以下人員增加2.5%，上將增加2.0%。應可再依上述要素，試算其它新版本再進行討論。

陳建仁會中也指示請國防部提供新的參數試算數據，作為下次會議討論的參考。