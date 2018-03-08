雷倩稱勞軍捐僅150億 綠委批：婦聯會光資產就385億

2018-03-08 16:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會主委雷倩今天（8日）談及勞軍捐問題時表示，據會務人員紀錄，勞軍捐只有150億元，且照顧軍人及眷屬扣完後，只剩不到60億元，雖然這是婦聯會不完整的帳，但絕對沒有1000億元數字；對此說法，朝野立委同聲質疑，光婦聯會目前資產便高達385億元，還不算過去捐給國民黨和辜家的錢，怎麼可能只收150億元，不要以為民眾那麼好呼嚨！

雷倩今天在婦聯會三八婦女節慶祝大會受訪時說，依據會務人員紀錄，包括省工會、市公會、娛樂捐等，加起來不到200億元，實際應該說是150億元左右，且後來運用於勞軍、照顧軍眷、興建眷舍扣完之後，已剩不到60億元，確切知道絕對沒有1000億元。

不過，黨產會所公布的調查報告顯示，黨產會函詢中央銀行，並查閱外匯資料，以當年度進口結匯金額估算勞軍捐金額約為965億2540萬元；前行政院長張善政過去在立法院答詢時，曾指出婦聯會收到勞軍捐總金額近1000億元。

「光385億元資產就超過150億元！」民進黨立委賴瑞隆說，雷倩的說法，外界沒有辦法接受，勞軍捐30幾年收下來早就超過1000億元，還不包含婦聯會收到的其他稅捐，婦聯會不提供歷史資料佐證，也不交代錢都花去哪，在辜家把檔案碎掉後，突然提了一個150億元，是否有何不可告人的秘密？

賴瑞隆說，相關滅證嫌疑人，黨產會皆要送檢調偵辦，若資料還沒被碎掉，而是被搬到他處藏匿，未來都要進一步查出來，把歷史檔案歸還國家；若檔案不幸被辜家消滅，更代表有什麼不想讓社會知道，婦聯會以前的錢是如何若入私人口袋，或如何不斷捐給國民黨。

賴瑞隆說，金管會主委顧立雄以前待過黨產會，面對婦聯會2006年以前金流資料，特意被辜家給碎掉，金管會應主動透過「金融系統，」釐清婦聯會過去究竟把錢搬去哪，婦聯會想要證明清白，就應配合調查出具同意書，不要繼續與辜家一樣掩蓋歷史真相。

時代力量立委徐永明認為，雷倩單方面的說法口說無憑，過去婦聯會如何把錢轉出去的「黑洞」，都必須加以調查，不是只有要婦聯會把錢全捐就了事，相關辜家金流、股票投資都必須查，「若勞軍捐真只有150億元，那辜家又何必要把婦聯會資料消滅！」