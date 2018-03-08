蘇嘉全秘書蘇緯政 宣布參選台北市議員

2018-03-08 15:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院長蘇嘉全秘書蘇緯政今天宣布參選台北市議員，蘇緯政說，他是蘇嘉全秘書，叔叔是蘇煥智，他明白這是很艱困的選舉，他沒有很多資源，但是因為他從小經歷很多挫折，也認為中正萬華區有許多需要幫助的人，因此他一定會堅持到底。

由於行政中立問題，蘇嘉全不克出席後援會成立大會，蘇緯政則是現場宣讀立法院長蘇嘉全賀詞，蘇嘉全指出，從蘇緯政身上，看見年輕人的拚勁還有溫暖慈悲的心，祝福蘇緯政順利通過初選。

蘇煥智說，蘇緯政爸爸是他的堂哥，不過看他選得很辛苦，沒有派系支持；蘇嘉全也都維持中立，只能在遠方支持。這樣的年輕人值得大家鼓勵。

前立委蔡煌瑯也錄製了推薦影片，蔡煌瑯說，蘇緯政過去十二年擔任他的法案助理，非常認真，他離開立法院時，把蘇緯政推薦給蘇嘉全院長，繼續擔任法案助理，希望蘇緯政這次可以在初選中獲勝，相信以他的專長，可以繼續服務台北市民。

蘇緯政說，他高中念五年沒畢業，以同等學力考上大學後被退學，後來又進入台大就讀，工作後很多人問他要不要選舉，但他認為應該要把基本功打好，因此選擇在立法院當默默無聞的助理。他不希望譁眾取寵，也沒有競選總部，希望用專業感動民眾，有信心可以贏得民進黨黨內初選。

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