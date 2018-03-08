羅智強PO照酸林右昌 慘遭在地人打臉反嗆

前總統府副秘書長羅智強。（資料照）

2018-03-08 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕前總統府副秘書長羅智強昨（7日）在臉書的PO出幾張基隆市立田徑場內部「落漆」的照片，想酸基隆市長林右昌，沒想到被許多老基隆人留言打臉，反嗆「國民黨在基隆執政將近40年了，為何不改善呢？」、「這場館在國民黨當市長時就已經破舊不堪，國民黨最沒資格批評基隆」。

羅智強表示，「網友傳給我的照片，基隆市長林右昌以他的政績沾沾自喜，結果基隆中小學聯合運動會，我們的小朋友就是在這樣的地方休息」，羅智強並批林右昌「媒體面前弄得光鮮亮麗，基隆市立田徑場的內部卻是如此『落漆』」。文末還Tag國民黨基隆市長參選人謝立功，「你能做得比林右昌好嗎？」

羅智強開心發文想酸林右昌，但看在老基隆人的眼裡卻不以為然，留言嗆他「我是土生土長生活40年的基隆人，這個場館在國民黨當市長時就已經破舊不堪」、「快20年前讀國小時看到就這樣了，中間不知道經過幾任國民黨籍市長上任了，嘴（砲）一個三年的林右昌我也是覺得莫名其妙」、「我唸中正國小時就已經這麼爛了，千瘡百孔的基隆過去50年（除了短暫4年）是誰主政？」、「20年前就長這副德性 國民黨好意思講我也是覺得幽默風趣了」、「我無意幫林右昌辯護、但身為基隆人真心覺得國民黨很不要臉，不知道萬年執政多久，竟然有臉提田寮河、體育館....講得好像全都是林右昌上任才如此的....無言」。